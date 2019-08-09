Лукаку – другий найдорожчий трансфер "на вихід" в історії Манчестер Юнайтед

Бельгійський форвард Ромелу Лукаку вписав своє ім'я в історію "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед оновив рейтинг своїх найприбутковіших трансферів. Почесне друге місце посів Ромелу Лукаку, який напередодні приєднався до Інтера, повідомляє Squawka.

Лукаку офіційно перейшов у Інтер

Манкуніанці поповнили свій бюджет за продаж бельгійця на 73 млн фунтів. На першій сходинці цього рейтингу перебуває Кріштіану Роналду, португалець у 2009-му перейшов у Реал за 80 млн фунтів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вже 11 серпня розпочне свій шлях у новому сезоні АПЛ матчем проти Челсі, початок о 18:30.