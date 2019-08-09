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Лукаку відібрав номер у Ікарді – аргентинця остаточно списали в Інтері

13:23 429 Читать на русском
Лукаку відібрав номер у Ікарді – аргентинця остаточно списали в Інтері
Мауро Ікарді / Фото ФК Інтер

Спочатку Мауро Ікарді позбавили можливості тренуватись з командою, а тепер і номер відібрали.

Новоспечений форвард Інтера Ромелу Лукаку виступатиме під 9-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раніше цей номер належав головній зірці "нерадзурі" Мауро Ікарді, який втратив свою репутацію в клубі. Головний тренер італійського гранда Антоніо Конте заявив, що не розраховує на аргентинця в подальшому. Сам Ікарді відхиляє усі пропозиції щодо трансферу, очікуючи на перехід в Ювентус.

Нагадаємо, Ромелу Лукаку перейшов з Манчестер Юнайтед в Інтер та підписав контракт з новим клубом на 5 років.

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