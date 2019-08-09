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Лукаку назвал лучшего тренера в мире

15:39 50 Читати українською
Лукаку назвал лучшего тренера в мире
Ромелу Лукаку / Фото ФК Интер

Теперь понятно, почему Ромелу Лукаку так хотел оказаться в Интере.

"Я выбрал Интер из-за проекта клуба. Я думаю, Интер движется в правильном направлении, а мне был нужен новый вызов. Здесь есть основа для того, чтобы все было хорошо. С помощью моей целеустремленности и желания выступать я хочу помочь этой команде достичь больших целей.

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Не буду забегать вперед, но надеюсь, что до конца сезона мы достигнем больших результатов.

Антонио Конте был ключевым фактором моего перехода в Интер. Он лучший тренер в мире. Ему удается делать своих игроков лучше, а его карьера говорит сама за себя", – цитирует Лукаку официальный сайт Интера.

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Напомним, Лукаку перешел из Манчестер Юнайтед в Интер и подписал контракт с новым клубом на 5 лет.

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Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер Англия Антонио Конте Антонио Конте
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