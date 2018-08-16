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Лукаку хоче завершити кар'єру у збірній Бельгії після Євро-2020

16:55 54 Читать на русском
Лукаку хоче завершити кар'єру у збірній Бельгії після Євро-2020
Ромелу Лукаку / фото: ФІФА

Нападник Манчестер Юнайтед і збірної Бельгії Ромелу Лукаку заявив про намір завершити кар'єру в національній команді після закінчення чемпіонату Європи в 2020 році.

"Думаю, після чемпіонату Європи я піду зі збірної. На кожному великому турнірі від нас чекають як мінімум виходу в півфінал, відлік йде саме від нього. Ми повинні боротися за перемогу.

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Сучасний футбол влаштований таким чином, що в юному віці, в 12 або 13 років, гравці отримують стільки ж грошей, скільки і професіонали. Через це спортивний голод пропадає завчасно.

Зараз мені 25 років, я ще не досяг свого піку. Я бачу в молодих гравцях конкурентів, тому що вони хочуть зайняти моє місце, а я не хочу його віддавати. Так що приблизно через два роки вони зможуть його отримати", – цитує Лукаку Businessinsider.com.

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Теги
Світ Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Бельгія Бельгія Євро-2020
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