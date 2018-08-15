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Мартінес намагається вмовити Перейру грати за збірну Бельгії, а не Бразилії

16:00 244 Читать на русском
Мартінес намагається вмовити Перейру грати за збірну Бельгії, а не Бразилії
Андреас Перейра / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес сподівається переконати півзахисника Манчестер Юнайтед Анреаса Перейру обрати європейську команду для виступів на міжнародній арені.

Збірна Бразилії може втратити чергового таланта. Після того, як Жоржінью вирішив виступати за національну команду Італії, півзахисника Манчестер Юнайтед Анреаса Перейра сподівається заграти Бельгія, повідомляє UOL Esporte.

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Наставник бельгійців Роберто Мартінес високо оцінив талант футболіста і хоче працювати з ним у збірній.

Перейра вже виступав за Бельгію на юнацькому рівні, але згодом вирішив змінити футбольне громадянство і вже має в своєму активі матчі за збірні Бразилії U-20 та U-23.

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