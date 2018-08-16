Лукаку хочет завершить карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Бельгии Лукаку заявил о намерении завершить карьеру в национальной команде после окончания чемпионата Европы в 2020 году.

"Думаю, после чемпионата Европы я уйду из сборной. На каждом крупном турнире от нас ждут как минимум выхода в полуфинал, отсчет идет именно от него. Мы должны бороться за победу.

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Современный футбол устроен таким образом, что в юном возрасте, в 12 или 13 лет, игроки получают столько же денег, сколько и профессионалы. Поэтому спортивный голод пропадает заранее.

Сейчас мне 25 лет, я еще не достиг своего пика. Я вижу в молодых игроках конкурентов, потому что они хотят занять мое место, а я не хочу его отдавать. Так что примерно через два года они смогут его получить", – цитирует Лукаку Businessinsider.com.

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