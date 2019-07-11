Лука Зідан пояснив, чому проміняв Реал на Расінг

Голкіпер Реала Лука Зідан, який нещодавно приєднався до Расінга на правах оренди, пояснив, чому покинув мадридський клуб.

"Я хочу вирости як футболіст в клубі з багатою історією. Відхід з Реала допоможе мені, позаяк я познайомлюсь з новою командою і новим містом.

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Я хочу розвиватися і ставати кращим кожного дня. Думаю, Расінг – найкраще місце для цього", – цитує Зідана-молодшого Goal.com.

Нагадаємо, Реал підписав з Расінгом договір про оренду Луки на один сезон.

У сезоні 2018/19 Расінг завоював путівку в Сегунду і налаштований повернутись до Прімери вперше з 2012 року. Кілька років тому клуб переживав серйозні фінансові проблеми.

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