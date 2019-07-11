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Лука Зідан пояснив, чому проміняв Реал на Расінг

11 липня 22:50 687 Читать на русском
Лука Зідан пояснив, чому проміняв Реал на Расінг
Лука Зідан / Фото ФК Реал

Голкіпер Реала Лука Зідан, який нещодавно приєднався до Расінга на правах оренди, пояснив, чому покинув мадридський клуб.

"Я хочу вирости як футболіст в клубі з багатою історією. Відхід з Реала допоможе мені, позаяк я познайомлюсь з новою командою і новим містом.

Лунін: Ох****в, коли дізнався про інтерес Реала, на мить навіть злякався

Я хочу розвиватися і ставати кращим кожного дня. Думаю, Расінг – найкраще місце для цього", – цитує Зідана-молодшого Goal.com.

Нагадаємо, Реал підписав з Расінгом договір про оренду Луки на один сезон.

У сезоні 2018/19 Расінг завоював путівку в Сегунду і налаштований повернутись до Прімери вперше з 2012 року. Кілька років тому клуб переживав серйозні фінансові проблеми.

Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Зідан Лука Зідан Расінг Расінг
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