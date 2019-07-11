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Лука Зидан объяснил, почему променял Реал на Расинг

11 июля 22:50 103 Читати українською
Лука Зидан объяснил, почему променял Реал на Расинг
Лука Зидан / Фото ФК Реал

Голкипер Реала Лука Зидан, который недавно присоединился к Расингу на правах аренды, объяснил, почему покинул мадридский клуб.

"Я хочу вырасти как футболист в клубе с богатой историей. Уход из Реала поможет мне, поскольку я познакомлюсь с новой командой и новым городом.

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Я хочу развиваться и становиться лучше каждый день. Думаю, Расинг – лучшее место для этого", – цитирует Зидана-младшего Goal.com.

Напомним, Реал подписал с Расингом договор об аренде Луки на один сезон.

В сезоне 2018/19 Расинг завоевал путевку в Сегунду и настроен вернуться в Примеру впервые с 2012 года. Несколько лет назад клуб переживал серьезные финансовые проблемы.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Зидан Лука Зидан Расинг Расинг
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