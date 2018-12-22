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Луго Кравця зіграв внічию з Спортінгом

18:13 20 Читать на русском
Луго Кравця зіграв внічию з Спортінгом
Василь Кравець / Фото: соцмережі

Українець Василь Кравець завершив останній матч в 2018 році нічийним результатом.

Сегунда, 19-й тур

Луго – Спортінг Хіхон – 0:0

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В останньому офіційному матчі в 2018 році Луго приймав Спортінг. Українець Василь Кравець вийшов у стартовому складі господарів та провів на полі весь матч.

Обидві команди мали декілька хороших нагод, але реалізувати їх не змогли.

У 2019 рік Спортінг входить із 26 очками в активі та 9 місцем у таблиці, Луго із 21 пунктом перебуває на 13 місці.

Теги
Луго Луго Василь Кравець Василь Кравець Спортінг Хіхон Спортінг Хіхон Іспанія
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