Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Швейцарський Лугано прийме київське Динамо в 2-му турі групового етапу Ліги Європи. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Лугано – Динамо

3 жовтня, 22:00, Санкт-Галлен, Кібунпарк

Головний арбітр: Карім Абед (Франція)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

До Швейцарії київське Динамо приїхало в статусі фаворита групи, та ще й із бажанням продовжити переможну серію, що вже налічує 4 матчі. Олексій Михайличенко після невдалого старту, схоже, знайшов спільну мову з командою і готовий виконувати поставлені перед ним керівництвом клубу завдання. Перша мета восени – без проблем пройти груповий етап Ліги Європи та забезпечити "біло-синім" єврокубкову весну.

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Перший крок до цілі "динамівці" зробили 2 тижні тому, перегравши вдома шведський Мальме. Тепер підійшла черга Лугано. Навіть із врахуванням кадрової ситуації (втрата на тривалий період основного центрбека Бурди), кияни зобов'язані карати швейцарських "б'янконері" на виїзді. Хоча б за довгий язик їхнього президента, незадоволеного потраплянням у групу з Динамо в Лізі Європи. Мовляв, хотілося в суперники іменитішого опонента.

Після несподіваної "бронзи" в минулому сезоні Лугано нинішню кампанію розпочав невдало. Тічінці в дев'яти турах здобули лише одну перемогу та тричі зіграли внічию, а тому перебувають на передостанній сходинці в турнірній таблиці. Під головним тренером Фабіо Челестіні вже захиталося крісло, а поразка від Динамо може зробити його безробітним.

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Уже з турнірного становища Лугано зрозуміло, що "б'янконері" далеко не безгрішні в оборонних діях. І справді, швейцарці мають слабкі фланги, губляться під активним пресингом суперника та залишають багато простору для забігань опонентів. Цими вадами в грі підопічних Челестіні український гранд зобов'язаний скористатися. Тиск і концентрація із перших хвилин стануть запорукою успіху Динамо на берегах річки Штайнах.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сульмоні – Бурда, Кадірі, Дуелунд

Під питанням: Мачек, Човіло (обидва – Лугано)

Лугано – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці з компанії Marathon Bet вважають киян фаворитами протистояння – перемога Динамо оцінюється в 2,15. Тим часом коефіцієнт на перемогу Лугано становить 3,78. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш рівно у 3,38 рази.

Також на думку контори, жодній із команд не вдасться здобути розгромну перемогу. Виграш Динамо або Лугано з перевагою в один м'яч найбільш імовірний – 2,25. Перемога когось із суперників з різницею у 2 голи оцінюється балом 4,20. Коефіцієнт на перемогу в три м'ячі – 8,70.

Орієнтовні склади на матч Лугано – Динамо

Лугано: Бауманн – Елож, Кечкеш, Маріч, Дапрела – Лаванші, Кустодіо, Саббатіні, Вечеї – Карліньйос, Холендер

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Циганков, Вербіч, Де Пена – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Київське Динамо є безумовним фаворитом квартету B другого за рангом єврокубка. Такий статус зобов'язує "біло-синіх" оформити вихід до плей-офф Ліги Європи достроково. Для цього потрібно перемагати в Швейцарії. Результати останніх поєдинків і якість гри киян вселяє уболівальникам стриманий оптимізм. Зі швейцарського вояжу хлопці Олексія Михайличенка мають повернутися на щиті. А концентрація впродовж 90 хвилин і адекватна оцінка суперника стане запорукою підсумкового успіху Динамо.

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