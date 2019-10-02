Лугано – Динамо: кияни вирушили до Швейцарії – в обоймі Михайличенка 21 футболіст

Делегація Динамо вирушила до Швейцарії, де киянам належить провести матч 2-го туру Ліги Європи проти місцевого Лугано.

До місця проведення майбутнього поєдинку команда Олексія Михайличенка буде добиратися двома етапами. Спершу Динамо зробить переліт до німецького Фрідріксхафена, а потім автобусом вирушить до Санкт-Галлена, де свої домашні єврокубкові матчі проводить Лугано.

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Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук.

Захисники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Георгій Цітаішвілі, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський,

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.

Поєдинок Лугано – Динамо відбудеться, в четвер, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київским часом.

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