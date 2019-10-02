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Лугано – Динамо: киевляне отправились в Швейцарию – в обойме Михайличенко 21 футболист

10:07 20 Читати українською
Лугано – Динамо: киевляне отправились в Швейцарию – в обойме Михайличенко 21 футболист
ФК Динамо

Делегация Динамо отправилась в Швейцарию, где киевлянам предстоит провести матч 2-го тура Лиги Европы против местного Лугано.

 

К месту проведения будущего поединка команда Алексея Михайличенко будет добираться в два этапа. Сначала Динамо сделает перелет в немецкий Фридриксхафен, а затем автобусом отправится в Санкт-Галлен, где свои домашние еврокубковые матчи проводит Лугано.

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Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук.

Защитники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский,

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Поединок Лугано – Динамо состоится в четверг, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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