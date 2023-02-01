Шахтар розписав нічию з Лудогорцем у третьому для команди Йовічевіча спарингу на зборах. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Товариський матч 31.01.2023

Лудогорець – Шахтар – 2:2

Голи: І. Тьяго, 27, Нонато, 29 – Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (пен.)

У першому таймі "гірники" пропустили два ідентичні м'ячі – простріл з флангу й удар з центру штрафного. Зібравшись силами, Шахтар відповів лише по перерві.

Шахтар на останніх секундах вирвав нічию з учасником єврокубків – катастрофічні помилки й 2 важкі травми

Це Траоре у падінні вдало зіграв на добиванні. Врятувати нічию вдалось аж у доданий час, коли арбітр призначив пенальті за гру рукою. Бондаренко пробив точно. 2:2! Попереду у донеччан ще три спаринги – з Марібором, Сараєво та Динамо Тбілісі.