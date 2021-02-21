"Стартували дуже добре – два матчі, шість очок. Крім того, зіграли два матчі на нуль. Це додає впевненості нападникам, які знають, що позаду стоїть стіна із захисників і голкіпера. Плюс ще опорний є.

Каніболоцький "привіз" ганебний гол у ворота Миная – захисник Динамо покарав суперника за легковажність

Ти спокійно можеш творити попереду, але якщо ти там нічого не створиш, то отримаєш наганяй від захисників", – сказав Лучкевич у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після перемоги над Минаєм (3:0) Олександрія піднялась на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 22 очки.

Олександрія розгромила Минай та піднялася у зону Ліги Європи