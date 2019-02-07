Лучі: Українські рефері вже другий рік опановують теоретичну частину системи VAR

Голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі розповів, що українські арбітри продовжують готуватися до впровадження системи VAR в УПЛ.

"Здійснюються різні перевірки. Насамперед – атлетична підготовка, знання правил шляхом, як я називаю, перегляду музею помилок. Звісно, я жартую. Це стосується як позитивних, так і негативних моментів, які відбулись протягом 18-ти турів УПЛ.

Українські арбітри почали ознайомлюватись з системою VAR

В цьому році є велика новинка – VAR. Сьогодні було розпочато інтенсивну роботу в цьому сенсі. Тобто застосування, теорії щодо системи. Українські рефері вже другий рік опановують теоретичну частину системи і вже зовсім скоро можуть застосувати свої навички на практиці в офіційному поєдинку. Навчити суддів – не єдиний важливий крок на зустріч впровадженню відеоасистента на матчах УПЛ.

Щодо теоретичної підготовки я можу сказати, що ми вже просунулись, тому що робота була розпочата ще минулого року. Але без практичного застосування важко рухатись далі. Потрібно також зазначити, що вартість обладнання і програмного забезпечення є дуже і дуже високою. І якщо ФФУ робить таке зусилля, то потрібно подякувати їй", – сказав Лучі телеканалу "Футбол 1".

У Мексиці арбітр впродовж 8 хвилин за допомогою VAR не міг визначити, чи перетнув м'яч лінію воріт