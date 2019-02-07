Лучи: Украинский рефери уже второй год осваивают теоретическую часть системы VAR

Председатель комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал, что украинские арбитры продолжают готовиться к внедрению системы VAR в УПЛ.

"Осуществляются различные проверки. Прежде всего –атлетическая подготовка, знание правил путем, как я его называю, просмотра музея ошибок. Конечно, я шучу. Это касается как положительных, так и отрицательных моментов, которые были в течение 18-ти туров УПЛ.

Украинские арбитры начали знакомиться с системой VAR

В этом году большая новинка – VAR. Сегодня было начато интенсивную работу в этом смысле. То есть применение, теории о системе. Украинские рефери уже второй год осваивают теоретическую часть системы и уже совсем скоро могут применить свои навыки на практике в официальном поединке. Научить судей – не единственный важный шаг на встречу внедрению видеоасистента на матчах УПЛ.

По теоретической подготовки я могу сказать, что мы уже продвинулись, потому что работа была начата еще в прошлом году. Но без практического применения трудно двигаться дальше. Нужно также отметить, что стоимость оборудования и программного обеспечения является очень и очень высокой. И если ФФУ делает такое усилие, то нужно поблагодарить ее", – сказал Лучи телеканала "Футбол 1".

В Мексике арбитр в течение 8 минут с помощью VAR не мог определить, пересек ли мяч линию ворот