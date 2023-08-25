Луческу після поєдинку з Бешикташем заявив, що Динамо грало проти африканської збірної, маючи на увазі велику кількість легіонерів у складі турецького клубу. Втім, далеко не всі зрозуміли сенс, який вкладав румун у свої слова.

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Так, у твіттері почали постити відео з Луческу, додаючи емодзі блювання. Слова сприйняли із нотками расизму, про що свідчить і чимала кількість відповідних коментарів. Відреагував на це і захисник Бешикташа Артур Масуаку, який раніше виступав у Вест Хемі разом із Андрієм Ярмоленком. "Чи пройде ця заява перевірку?" – написав Масуаку, натякаючи на можливе покарання для Луческу за расизм.

Нагадаємо, що Динамо мінімально поступилось Бешикташу в вогняному матчі кваліфікації Ліги конференцій (2:3). Вирішальний гол турки забили вже у компенсований час.

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