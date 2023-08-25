Луческу после поединка с Бешикташем заявил, что Динамо играло против африканской сборной, имея в виду большое количество легионеров в составе турецкого клуба. Впрочем, далеко не все поняли смысл, который вкладывал румын в свои слова.

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Так, в твиттере начали постить видео с Луческу, добавляя эмодзи рвота. Слова восприняли с нотками расизма, о чем свидетельствует и немалое количество соответствующих комментариев. Отреагировал на это и защитник Бешикташа Артур Масуаку, ранее выступавший в Вест Хэме вместе с Андреем Ярмоленко. "Пройдет ли это заявление проверку?" – написал Масуаку, намекая на возможное наказание для Луческу за расизм.

Напомним, что Динамо минимально уступило Бешикташу в огненном матче квалификации Лиги конференций (2:3). Решающий гол турки забили уже в компенсированное время.

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