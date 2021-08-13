"Після Брешії я хотів перейти в команду, яка боротиметься за більш амбітні цілі. Мені запропонували Шахтар, і, хоча зовсім нічого не знав про Донецьк, я відповів згодою.

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Думав, що зможу зіграти в Лізі чемпіонів, але це було божевілля. Там було жахливо холодно, але в підсумку я відмінно провів час. Луческу зробив мене кращим, змусивши грати на більш атакувальній позиції.

Від'їзд в Сарагосу – це єдиний крок, який потрібно забути в моїй кар'єрі. Я переїхав, бо сподівався, що мене викличуть в національну команду. Все йшло дуже погано, я отримав травму, а Сарагоса вилетіла в нижчу лігу.

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Найкращий момент в моїй кар'єрі? Сам факт того, що я зробив таку кар'єру, змушує мене думати, що я – переможець. Немає особливих моментів, але найкращі мої роки були в Лаціо, Дженоа і Шахтарі", – цитує Матузалема Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Матузалем виступав за Шахтар з 2004 по 2009 рік. У липні 2007-го він підписав контракт із Сарагосою, але той трансфер "гірники" назвали незаконним. Після цього почалися судові процеси, які, зрештою, донецький клуб виграв.

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