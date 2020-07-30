Шахтар не отримає борг від Сарагоси у 2020 році – іспанський клуб попросив суд переглянути рішення

Сарагоса не може розрахуватися з своїми кредиторами у 2020 році через фінанвові втрати, спричинені пандемією коронавірусу, повідомляє elPeriodico.

Матузалем: Шахтар хотів зробити так, щоб я більше не грав у футбол

Раз на рік іспанці мусять виплачувати своїм кредиторам певний відсоток із загальної суми боргу. Клуб повинен погасити всі заборгованості до 2025 року і хоче виплати за 2020-й пропорційно розділити на чотири наступні роки. Одним із отримувачів є донецький Шахтар, який відсудив у Сарагоси 6,5 млн доларів за незаконний трансфер бразильця Матузалема.

Нагадаємо, Матузалем виступав за Шахтар з 2004 по 2009 рік. У липні 2007-го він підписав контракт із Сарагосою, але той трансфер "гірники" назвали незаконним. Після цього почалися судові процеси, які, зрештою, донецький клуб виграв.

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