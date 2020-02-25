Матузалем розповів, як забив за Шахтар свій легендарний "гол скорпіона"

Колишній півзахисник Шахтаря Франселіно Матузалем пригадав свій легендарний гол у ворота Севільї в 1/8 фіналу Кубка УЄФА-2006/07.

"Я пам'ятаю цей момент, немов він був учора. М'яч прийшов з лівого флангу, але я вже зробив крок вперед, а тому не міг відгукнутися на пас так, як хотів. Пам'ятаю, як подумав: "Давай подивимося, що буде", і здійснив цей маневр.

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Це було вражаюче. Хоча, в підсумку, гол не виявився настільки дорогим, як м'яч Палопа на останніх секундах. Можливо, я просто недостатньо егоїстичний.

У мене є різні хороші спогади... Це ігри в Лізі чемпіонів за Шахтар, золоті дні в Лаціо, або один з найкрасивіших голів у моїй кар'єрі. Той, який я забив Осасуні правою ногою після фантастичного пасу від Пабло Аймара", – сказав Матузалем в інтерв'ю El Periodico de Aragon.

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Нагадаємо, Матузалем виступав за Шахтар з 2004 по 2009 рік. У липні 2007-го він підписав контракт із Сарагосою, але той трансфер "гірники" назвали незаконним. Після цього почалися судові процеси, які, зрештою, донецький клуб виграв.