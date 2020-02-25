toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Матузалем розповів, як забив за Шахтар свій легендарний "гол скорпіона"

06:30 10 Читать на русском
Матузалем розповів, як забив за Шахтар свій легендарний "гол скорпіона"
Франселіно Матузалем / Getty images

Колишній півзахисник Шахтаря Франселіно Матузалем пригадав свій легендарний гол у ворота Севільї в 1/8 фіналу Кубка УЄФА-2006/07.

"Я пам'ятаю цей момент, немов він був учора. М'яч прийшов з лівого флангу, але я вже зробив крок вперед, а тому не міг відгукнутися на пас так, як хотів. Пам'ятаю, як подумав: "Давай подивимося, що буде", і здійснив цей маневр.

Матузалем: Шахтар хотів зробити так, щоб я більше не грав у футбол

Це було вражаюче. Хоча, в підсумку, гол не виявився настільки дорогим, як м'яч Палопа на останніх секундах. Можливо, я просто недостатньо егоїстичний.

У мене є різні хороші спогади... Це ігри в Лізі чемпіонів за Шахтар, золоті дні в Лаціо, або один з найкрасивіших голів у моїй кар'єрі. Той, який я забив Осасуні правою ногою після фантастичного пасу від Пабло Аймара", – сказав Матузалем в інтерв'ю El Periodico de Aragon.

"Він був немов з іншого виду спорту": Чигринський назвав легіонера Шахтаря, який вразив його своєю майстерністю

Нагадаємо, Матузалем виступав за Шахтар з 2004 по 2009 рік. У липні 2007-го він підписав контракт із Сарагосою, але той трансфер "гірники" назвали незаконним. Після цього почалися судові процеси, які, зрештою, донецький клуб виграв.

blog_ava
"У Динамо – великі проблеми": Десна награла на нічию, або В чому ветеран Шахтаря погодився із Михайличенком
24 лютого
13214
Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Франселіно Матузалем Франселіно Матузалем Севілья Севілья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
22
хв
Наполі
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук