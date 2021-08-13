"После Брешии я хотел перейти в команду, которая будет бороться за более амбициозные цели. Мне предложили Шахтер, и, хотя совсем ничего не знал о Донецке, я ответил согласием.

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Думал, что смогу сыграть в Лиге чемпионов, но это было безумие. Там было ужасно холодно, но в итоге я отлично провел время. Луческу сделал меня лучше, заставив играть на более атакующей позиции.

Отъезд в Сарагосу – это единственный шаг, который нужно забыть в моей карьере. Я переехал, надеясь, что меня вызовут в национальную команду. Все шло очень плохо, я получил травму, а Сарагоса вылетела в низшую лигу.

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Лучший момент в моей карьере? Сам факт того, что я сделал такую ​​карьеру, заставляет меня думать, что я – победитель. Нет особых моментов, но лучшие мои годы были в Лацио, Дженоа и Шахтере", – цитирует Матузалема Tuttomercatoweb.

Напомним, Матузалем выступал за Шахтер с 2004 по 2009 год. В июле 2007 года он подписал контракт с Сарагосой, но тот трансфер "горняки" назвали незаконным. После этого начались судебные процессы, которые в итоге донецкий клуб выиграл.

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