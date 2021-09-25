"Єдина перевага команди Кучука в тому, що вона зіграє на своєму полі. Після невдачі в Суперкубку України Луческу зробить висновки.

Борячук зробив амбітну заяву перед матчем з Динамо

Не всі гравці виправдали очікування в матчі з Шахтарем. Тактика на зустріч з "гірниками" була вибрана не виправдано відкрита.

Думаю, уроки будуть зроблені. Мірча був дуже засмучений і це було помітно. Неприємно, коли твоя команда програє з великим рахунком. У поєдинку з Рухом динамівці будуть зібрані, як ніколи. Другої осічки не допустять. Ставлю на 3:1 на користь Динамо", – сказав Федорчук у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, зустріч між львівською та київською командами відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 19:30.

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