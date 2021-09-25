"Единственное преимущество команды Кучука в том, что она сыграет на своем поле. После неудачи в Суперкубке Украины Луческу сделает выводы.

Борячук сделал амбициозное заявление перед матчем с Динамо

Не все игроки оправдали ожидания в матче с Шахтером. Тактика на встречу с "горняками" была выбрана не оправдано открыта.

Думаю, уроки будут сделаны. Мирча был очень расстроен и это было заметно. Неприятно, когда твоя команда проигрывает с крупным счетом. В поединке с Рухом динамовцы будут собраны, как никогда. Второй осечки не допустят. Ставлю на 3:1 в пользу Динамо", – сказал Федорчук в комментарии FootBoom.

Напомним, встреча между львовской и киевской командами состоится уже сегодня, 25 сентября, на Арене Львов. Начало встречи в 19:30.

Рух – Динамо: анонс матча УПЛ