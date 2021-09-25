"Гра буде непростою, адже наш наступний суперник – це гранд українського футболу. Налаштовуємось на цей матч у бойовому настрої. Розуміємо, що нам буде непросто у матчі з Динамо.

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Все ж потрібно виходити та здобувати очки. Звичайно, прагнемо перемогти у рідних стінах. Так, у кожної команди є слабкі сторони. Шахтар продемонстрував, що вони зараз сильніші. Ми будемо грати у свою гру.

Сила Динамо – у головному тренері, у злагодженості дій в обороні, у силі атаки. Ця команда має кваліфікованих футболістів, тому вони вдало виступають на міжнародній арені, а не лише у чемпіонаті України. Ми хочемо здобути перемогу над Динамо завдяки своїм сильним якостям. Це буде нелегко, але будемо намагатись проявити себе якнайкраще", – цитує Борячука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, зустріч між львівською та київською командами відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 19:30.

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