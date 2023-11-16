Лужний порівняв Лобановського та Венгера, назвавши тренера № 1: "Він створював гравців"
Екс-захисник Динамо Олег Лужний обрав сильнішого наставника поміж українським та французьким коучами.
"Я вважаю, що Лобановський був набагато сильнішим тренером. Він створював гравців.
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Тоді як Венгер брав вже готових футболістів. Звісно, Арсен був розумний спеціаліст і хороша людина. Всі поважали його, він був дуже інтелігентним, мав тренерський хист.
Водночас Лобановський розвивав футболістів і робив це без великих грошей. Йому потрібен був час, аби зібрати команду, але які ж результати він демонстрував. Проте вони обидва – спеціалісти дуже високого рівня", – сказав Лужний в інтерв'ю Sportarena.
Нагадаємо, Олег Романович виступав під керівництвом Арсена Венгера з 1999 по 2003 роки, ставши з Арсеналом чемпіоном АПЛ та дворазовим володарем Кубка Англії.
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