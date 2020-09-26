Мірча Луческу відзначив вражаючий ювілей у поєдинку 4 туру УПЛ проти Миная (4:0).

Перемога над новачком стала для румунського фахівця 400-ю на чолі українських клубів, повідомляє Sport.ua.

Минай – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Очевидно, що левова частка успіхів Луческу припадає на Шахтар – 394. Кар'єра Містера в Динамо також розпочалася дуже вдало – 6 перемог у 7 матчах. Наразі єдиною втратою залишається нульова нічия з Десною в другому турі поточного сезону УПЛ.

Нагадаємо, контракт Луческу з Динамо розрахований до літа 2022-го, коли румуну виповниться 77 років.

Динамо розгромило Минай і вийшло в лідери УПЛ – позитив від резервістів і неймовірний Супряга