Луческу здобув 400 перемогу на чолі українських клубів
19:56 - Читать на русском
Мірча Луческу відзначив вражаючий ювілей у поєдинку 4 туру УПЛ проти Миная (4:0).
Віктор Циганков 41’
Беньямін Вербіч 59’
Міслав Матіч 69’
41’ Віктор Циганков
59’ Беньямін Вербіч
69’ Міслав Матіч
Перемога над новачком стала для румунського фахівця 400-ю на чолі українських клубів, повідомляє Sport.ua.
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Очевидно, що левова частка успіхів Луческу припадає на Шахтар – 394. Кар'єра Містера в Динамо також розпочалася дуже вдало – 6 перемог у 7 матчах. Наразі єдиною втратою залишається нульова нічия з Десною в другому турі поточного сезону УПЛ.
Нагадаємо, контракт Луческу з Динамо розрахований до літа 2022-го, коли румуну виповниться 77 років.
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