Румынский специалист Мирча Луческу назвал единственную причину, которая может повлиять на его желание вернуться в большой футбол.

"Я отклонил предложение от турецкого Бешикташа, но в июне 2024 года, вероятно, вы снова увидите меня на тренерской скамейке.

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Если мое состояние здоровья будет удовлетворительным", – цитирует Луческу Il Tirreno.

Напомним, румынский специалист покинул Динамо в ноябре 2023 года – после его ухода команда под руководством Александра Шовковского не проиграла ни одного матча. "Бело-синие" пока являются последним клубом в тренерской карьере Луческу.

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