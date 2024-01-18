Луческу заинтриговал возвращением к тренерской работе – экс-наставник Динамо назвал точную дату камбэка
Румынский специалист Мирча Луческу назвал единственную причину, которая может повлиять на его желание вернуться в большой футбол.
"Я отклонил предложение от турецкого Бешикташа, но в июне 2024 года, вероятно, вы снова увидите меня на тренерской скамейке.
"Я больше не мог этого терпеть": Луческу признался, что стало последней каплей для ухода из Динамо
Если мое состояние здоровья будет удовлетворительным", – цитирует Луческу Il Tirreno.
Напомним, румынский специалист покинул Динамо в ноябре 2023 года – после его ухода команда под руководством Александра Шовковского не проиграла ни одного матча. "Бело-синие" пока являются последним клубом в тренерской карьере Луческу.
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