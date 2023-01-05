Колишній нападник Шахтаря Руслан Фомін розповів про ставлення Мірчі Луческу до одного з найскандальніших легіонерів в історії "гірників" – Франселіно Матузалема.

"Луческу Матузалема дуже любив, він його запросив з Брешії, за нього заплатили дуже великі гроші. Навколо нього він будував команду. Дуже сильний легіонер, сильнішого я не зустрічав. Те, що любов до бразильців була – 100%. Матузалем міг порушити дисципліну, були моменти.

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Пам'ятаю на зборах в Іспанії він не вийшов на гру з дисциплінарних причин, Луческу назвав склад, а його не було навіть на установці. А на наступний матч він вийшов із капітанською пов'язкою. Пройшло буквально 2-3 дні. Напевно, відбулася між ними розмова", – поділився Фомін в інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, бразильський півзахисник Франселіно Матузалем виступав у Шахтарі з 2004 по 2007 рік, після чого в односторонньому порядку перейшов у Сарагосу. Після тривалої судового тяганини Сарагосу зобов'язали заплатити "гірникам", але український клуб не отримав від іспанців навіть мільйона євро.

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