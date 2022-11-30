"Гірники" отримали частину суми за перехід свого екс-футболіста. Щоправда, не від Сарагоси.

Шістнадцята команда Сегунди відтепер не винна Шахтарю жодного євро за скандальний трансфер Франселіно Матузалема. Український клуб продав право вимоги іспанській інвестиційній фірмі та більше не має права на отримання коштів від Сарагоси, повідомляє El Periodico de Aragon.

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У такій же ситуації опинився і Мілан. Сарагоса, яка переживає серйозні фінансові труднощі, повинна була перерахувати Шахтарю приблизно 5 мільйонів євро, але тепер про ці гроші "помаранчево-чорні" можуть забути. Іспанський ЗМІ стверджує, що Мілан і Шахтар отримали за продаж боргу лише 27% від його загальної суми.

Відповідно, навіть у випадку відновлення платоспроможності Сарагоси "гірники" більше не мають права вимагати виплати нею решти боргу. Іспанці повинні відшкодувати заборгованість новому кредитору.

Нагадаємо, бразильський півзахисник Франселіно Матузалем виступав у Шахтарі з 2004 по 2007 рік, після чого в односторонньому порядку перейшов у Сарагосу. Після тривалої судового тяганини Сарагосу зобов'язали заплатити "гірникам", але український клуб не отримав від іспанців навіть мільйона євро.