"Луческу Матузалема очень любил, он пригласил его из Брешии, за него заплатили очень большие деньги. Вокруг него он строил команду. Очень сильный легионер, сильнее я не встречал. То, что любовь к бразильцам была – 100%. Матузалем мог нарушить дисциплину, были моменты.

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Помню на сборах в Испании, он не вышел на игру по дисциплинарным причинам, Луческу назвал состав, а его не было даже на установке. А на следующий матч он вышел с капитанской повязкой. Прошло буквально 2-3 дня. Наверное, состоялся между ними разговор", – поделился Фомин в интервью Профутбол Digital.

Напомним, бразильский полузащитник Франселино Матузалем выступал в Шахтере с 2004 по 2007 год, после чего в одностороннем порядке перешел в Сарагосу. После продолжительной судебной тяжбы Сарагосу обязали заплатить "горнякам", но украинский клуб не получил от испанцев даже миллиона евро.

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