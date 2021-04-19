Мірча Луческу став найкращим тренером 22-го туру, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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"Біло-сині" зуміли мінімально переграти Шахтар, що дозволило збільшити відрив від "гірників" на вершині турнірної таблиці до 10 залікових балів. Робота головного тренера киян була відзначена середнім балом 4,8 з 5-ти можливих.

Цікаво, що вже у наступному турі – в матчі з Інгульцем – команда Мірчі Луческу може оформити дострокове чемпіонство вперше за п'ять років.

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