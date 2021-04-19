"Белуце був травмований, йому зробили операцію. У нього був невеликий перелом. Йому не пощастило, дуже не пощастило. Звичайно, він буде грати у нас до кінця і завершить сезон.

"Не люблю залишати справи незавершеними": легіонер Динамо анонсував своє повернення

Все, що я можу зараз побажати йому, це клуб, в якому будуть його розуміти, і який буде розуміти його. І де він буде здоровий. Чи можемо ми продовжити його контракт? Ні-ні-ні. Ні за що", – цитує Луческу Telekom Sport.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник перейшов у Динамо в жовтні минулого року на правах оренди з Брайтона. Угода завершується цього літа. Загалом Белуце зіграв три офіційні матчі за основу киян, провівши сумарно на полі лише дев'ять хвилин.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу