Луческу признан лучшим тренером 22-го тура УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итоги очередной игровой недели украинского первенства сезона 2020/21.
Мирча Луческу стал лучшим тренером 22-го тура, сообщает официальный сайт Динамо.
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"Бело-синие" сумели минимально переиграть Шахтер, что позволило увеличить отрыв от "горняков" на вершине турнирной таблицы до 10 зачетных баллов. Работа главного тренера киевлян была отмечена средним баллом 4,8 из 5-ти возможных.
Интересно, что уже в следующем туре – в матче с Ингульцом – команда Мирчи Луческу может оформить досрочное чемпионство впервые за пять лет.
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