Мирча Луческу стал лучшим тренером 22-го тура, сообщает официальный сайт Динамо.

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"Бело-синие" сумели минимально переиграть Шахтер, что позволило увеличить отрыв от "горняков" на вершине турнирной таблицы до 10 зачетных баллов. Работа главного тренера киевлян была отмечена средним баллом 4,8 из 5-ти возможных.

Интересно, что уже в следующем туре – в матче с Ингульцом – команда Мирчи Луческу может оформить досрочное чемпионство впервые за пять лет.

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