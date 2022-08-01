Журналіст Ігор Бурбас розповів про пріоритети Динамо у пошуках заміни словенському хавбеку, який покинув клуб.

"Динамо переглядало кандидатів із УПЛ, оскільки з інших чемпіонатів ніхто не поїде, а тут нема кого запросити. Шахтар має Мудрика, а інших немає сенсу запрошувати. Єдину кандидатуру, яку Луческу схвалив – Кабаєв із Зорі", – озвучив Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Вербіч офіційно перейшов у Панатінаїкос

Додамо, що Кабаєв провів 17 поєдинків за Зорю в минулому сезоні, в яких відзначився голом та асистом. Владислав може зіграти як на обох флангах, так і на позиції атакувального хавбека.

Нагадаємо, напередодні Вербіч перейшов у Панатінаїкос, підписавши з греками контракт терміном на 3 роки.

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