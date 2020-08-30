"Чому я не дотягував до рівня "гірників", які виграли Кубок УЄФА? Через роботу можна було підтягнутись. Всі бачать красиву картинку, коли футболісти виходять на поле, на матч, 40 тисяч уболівальників. Це круто. Стартові 11 плюс камера показує лавку запасних. Але є монотонна, чорнова робота на тренуваннях кожен божий день. У мене на зборах з Луческу бували такі моменти, коли реально хотілося плакати. Ти вичавлюєш все з себе, начебто, все робиш, приходиш додому – мало свідомість не втрачаєш. Падаєш, тобі вже нічого не хочеться.

Федецький розсекретив свою зарплату у Шахтарі

Я чесний сам перед собою. У Луческу своє бачення, але тренер він топовий. З приводу розкриття молодих талантів, особливо бразильців – просто бомба. Він ні з ким не прогадав, може, були поодинокі випадки, але це несуттєво. Однак, в плані людських якостей – питання риторичне. Ставлення до одних одне було, до інших – інше. До легіонерів лояльніше, завжди "чихвостив" українців. Я потім почав аналізувати, це напевно через те, що вони були куплені за шалені гроші.

А зараз я шокований його переходом в Динамо. Раніше у нього на серці була емблема Шахтаря, а тепер Динамо. Якби він працював у Шахтарі рік або два – це одне. А коли він зробив божевільну історію...

Він каже, що він легенда Шахтаря, але хіба буде нормальна людина так говорити? Я б ніколи не сказав, що я там легенда українського футболу. Є люди набагато заслуженіші, які досягли більшого. Коли людина говорить, що вона легенда Шахтаря і переходить до заклятого спортивного ворога, приймає клуб... Хіба що він працює як агент, засланий козачок, щоб Динамо трохи розвалити зсередини.

Ставлення ультрас Динамо до нього – негативне. Проте є ще одна сторона – ставлення ультрас Шахтаря. Воно таке ж. Якщо йому зараз готували на ювілей пам'ятник, то він так і буде стояти там в лісі, де тренуються, накритий брезентом", – сказав Федецький у програмі "Вацко Live".

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