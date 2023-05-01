Наставник "бело-синих" Мирча Луческу вынужден был лечь под нож.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу сегодня, 1 мая, перенес операцию на левом бедре, сообщает Gazeta Sporturilor.

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Напомним, недавно румынскому специалисту диагностировали коксартроз – хроническое дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, которое проявляется значительной болью в области бедра, вследствие разрушения хрящевой ткани сустава.

Оперативное вмешательство состоялось в киевском городском ортопедическом центре эндопротезирования, хирургии и реабилитации и длилось около 40 минут. Оперировал Луческу известный профессор Александр Косяков. По словам хирурга, процедура прошла успешно – Мирча останется в больнице на ближайшие 4-5 дней, после чего начнет длительную программу восстановления.

К слову, на тренерском мостике Динамо Луческу сейчас подменяет Александр Шовковский.

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