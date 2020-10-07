Динамо активно цікавилося атакувальним півзахисником румунського Стяуа Деннісом Маном, на якого поклали око й інші клуби Європи. Втім, всі намагання киян та Мірчі Луческу не допомогли завершити трансфер.

Румунський агент Анамарія Продан розповіла деякі подробиці стосовно бажання Мірчі Луческу підсилити склад Динамо. За її словами, київський клуб хотів підписати Денніса Мана – 22-річного атакувального хава Стяуа і збірної Румунії, якого вважають чи не головним талантом місцевого футболу. За ним вже стежать клуби з кількох чемпіонатів Європи – зокрема, Фейєнорд, Норвіч, Монако, а також представники Росії.

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Президент Стяуа Джіджі Бекалі прагне отримати за свого лідера 15 млн євро. У Бухаресті усвідомлюють, що сезон 2020/21 є останнім для Мана в клубі. Вінгер міг піти ще у минуле трансферне вікно, позаяк Мірча Луческу дуже хотів бачити свого співвітчизника в Динамо. Втім, ціна, яку встановив румунський клуб, не залишила киянам шансів – перемовини провалилися. До слова, наприкінці 2019-го вінгером цікавився Шахтар.

"Так, ми спілкувалися щодо можливого переходу Мана в київське Динамо. Ми говорили про те, щоб відвезти його туди. Але цього не сталося. Не знаю, чи знадобиться він киянам знову наступного літа", – сказала Продан в інтерв'ю GSP.ro.

Зауважимо, що у Мана доволі пристойна статистика – 8 голів і 5 асистів у 7-ми матчах поточного сезону. Також в його активі 1 голи у 4-х матчах за національну збірну. Контракт румуна зі Стяуа розрахований до літа 2024 року, а Transfermarkt оцінює його в 5 млн євро. Денніс Ман виступає на позиції правого вінгера (в Динамо тут грають Циганков і Цітаїшвілі), але може зіграти і на позиції центрального атакувального півзахисника.

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За словами агента, Луческу ще й посприяв тому, що Динамо на рівному місці отримало забивного гравця, на якого не дуже й розраховувало. Саме румунський тренер наполіг на тому, щоб Жерсон Родрігес залишився в Києві, хоча його відхід здавався неминучим. Вже після приходу Мірчі у люксембуржця був варіант з клубом Аль-Вахда, який представляє ОАЕ.

"Зараз в Луческу є лише кілька гравців в атаці. Більше того, Жерсон був дуже близьким до переходу в Аль-Вахду, проте тренер переконав його залишитися. Тепер він забиває за Динамо (3 голи в 7 матчах сезону – прим. "Футбол 24"), – заявила Продан.

Зазначимо, що у перше трансферне вікно з Луческу Динамо підписало трьох новачків для першої команди – Володимира Костевича, Клейтона та Тудора Белуце. 75-річний румун вже виконав одне з головних завдань на сезон, вивівши киян в груповий турнір Ліги чемпіонів.

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