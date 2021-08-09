Луческу телефонував гравцям Динамо після перемоги над Зорею
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу над Зорею в рамках 3-го туру УПЛ. У його активі переможний гол.
"Головний тренер телефонував і привітав команду – сказав, що наступного дня тренування, і все. Зараз тільки початок чемпіонату. Нам треба брати свої очки і рухатися далі.
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Нам не забили 11-метровий, була напружена гра. Ми могли і забити, і пропустити – на емоціях зняв футболку після свого гола. Головне, що команда виграла. Думаю, десь розслабилися, тому що пропустили вже у компенсований час, рахунок 2:0. Таке буває", – сказав Буяльський.
Нагадаємо, Мірча Луческу вже кілька матчів не може перебувати на лаві для запасних через проблеми зі здоров'ям. Зокрема, лікарі заборонили фахівцю летіти разом з командою на поєдинки проти Фенербахче та Зорі.
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