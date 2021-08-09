"Головний тренер телефонував і привітав команду – сказав, що наступного дня тренування, і все. Зараз тільки початок чемпіонату. Нам треба брати свої очки і рухатися далі.

Зоря – Динамо – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Нам не забили 11-метровий, була напружена гра. Ми могли і забити, і пропустити – на емоціях зняв футболку після свого гола. Головне, що команда виграла. Думаю, десь розслабилися, тому що пропустили вже у компенсований час, рахунок 2:0. Таке буває", – сказав Буяльський.

Нагадаємо, Мірча Луческу вже кілька матчів не може перебувати на лаві для запасних через проблеми зі здоров'ям. Зокрема, лікарі заборонили фахівцю летіти разом з командою на поєдинки проти Фенербахче та Зорі.

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