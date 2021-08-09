"Главный тренер звонил и поздравил команду – сказал, что на следующий день тренировка, и все. Сейчас только начало чемпионата. Нам надо брать свои очки и двигаться дальше.

Заря – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нам не забили 11-метровый, была напряженная игра. Мы могли и забить, и пропустить – на эмоциях снял футболку после своего гола. Главное, что команда выиграла. Думаю, где-то расслабились, потому что пропустили уже в компенсированное время, счет 2:0. Такое бывает", – сказал Буяльский.

Напомним, Мирча Луческу уже несколько матчей не может находиться на скамейке запасных из-за проблем со здоровьем. В частности, врачи запретили специалисту лететь вместе с командой на поединки против Фенербахче и Зари.

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