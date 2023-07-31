Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу назвав фаворита у протистоянні між Арісом та Арарат-Вірменією. Переможець зіграє проти Динамо.

"Думаю, далі пройде Аріс, тому що знаю, яка у них неймовірна атмосфера на стадіоні у Салоніках.

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Вболівальники чинитимуть тиск, будуть повні трибуни, які гнатимуть команду уперед", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Арарат-Вірменія розписав бойову нічию з грецьким Арісом (1:1). Матч-відповідь – у четвер, 3 серпня, о 21:15. Переможець дуелі побореться з Динамо за вихід у плей-офф кваліфікації третього за силою євротурніру.

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