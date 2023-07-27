Ліга конференцій: суперник Динамо залишається під питанням, феєричне "українське дербі"
Другий раунд кваліфікації Ліги конференцій продовжує дарувати зливу матчів за участю українців.
Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд
Алашкерт – Дебрецен – 0:1
Гол: Лончар, 50
Арарат-Вірменія – Аріс – 1:1
Голи: Еза, 11 – Пальма, 20
Ордабаси – Легія – 2:2
Голи: Садовскі, 13, Мбоджі, 48 – Пекхарт, 63, Крамер, 86
Захисник Дебрецена Олександр Романчук розпочав гру у запасі, але наприкінці першого тайму замінив травмованого партнера. В дебюті другої половини угорці забили – удару Лончара вистачило для гостьової перемоги над Алашкертом.
Динамо може звільнити Луческу вже за кілька тижнів – Вацко розкрив фатальну умову
У парі Арарат-Вірменія – Аріс українців немає, але саме хтось із цих двох команд стане суперником Динамо на наступному етапі. Зустріч у Вірменії не дала киянам жодної підказки. Суперники обмінялися голами до середини першого тайму і більше не забивали – все визначиться у Греції.
Поєдинок Ордабаси і Легії міг подарувати вихід відразу трьох наших представників, але зіграв лише Євген Макаренко за казахів. Його одноклубник Артем Бєсєдін досі лікує травму, а Ігор Харатін просидів у запасі поляків. Матч вийшов яскравим. Ордабаси здобуло перевагу у два голи, проте Легія знайшла в собі сили відігратись. Тут інтрига також переноситься на матч-відповідь.
Що за Діла? Зловісне нагадування про Сталіна, бомбардир із піратського острова і тріо українців – проти Ворскли