Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

Алашкерт – Дебрецен – 0:1

Гол: Лончар, 50

Арарат-Вірменія – Аріс – 1:1

Голи: Еза, 11 – Пальма, 20

Ордабаси – Легія – 2:2

Голи: Садовскі, 13, Мбоджі, 48 – Пекхарт, 63, Крамер, 86

Захисник Дебрецена Олександр Романчук розпочав гру у запасі, але наприкінці першого тайму замінив травмованого партнера. В дебюті другої половини угорці забили – удару Лончара вистачило для гостьової перемоги над Алашкертом.

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У парі Арарат-Вірменія – Аріс українців немає, але саме хтось із цих двох команд стане суперником Динамо на наступному етапі. Зустріч у Вірменії не дала киянам жодної підказки. Суперники обмінялися голами до середини першого тайму і більше не забивали – все визначиться у Греції.

Поєдинок Ордабаси і Легії міг подарувати вихід відразу трьох наших представників, але зіграв лише Євген Макаренко за казахів. Його одноклубник Артем Бєсєдін досі лікує травму, а Ігор Харатін просидів у запасі поляків. Матч вийшов яскравим. Ордабаси здобуло перевагу у два голи, проте Легія знайшла в собі сили відігратись. Тут інтрига також переноситься на матч-відповідь.

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