"Я міг би триматися подалі від такого тиску, але я не можу жити в такому світі. Це я. Я міг би тренувати в Румунії, але мені потрібно було протистояння на вищому рівні. Деякі вже вважають мене легендою. Я не згоден. Я не хочу бути легендою, я хочу жити!

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Якщо азарт і ентузіазм будуть такими, як зараз, то я не зупинюся ніколи. Ніхто не думав, що в моєму віці у мене буде такий ентузіазм. На першій конференції в Києві я сказав, що моїми великими шанувальниками будуть ті, хто старші за 70 років. Моя перемога – це також їхня перемога. Я показав, що досягти успіху можна в будь-якому віці", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

До слова, кияни знищили Інгулець у 23-му турі УПЛ (5:0) та оформили дострокове чемпіонство – вперше за 5 років.

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