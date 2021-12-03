Задля покращення взаємодії на всіх рівнях київського клубу відбулась зустріч наставників різних вікових груп.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зустрівся з тренерами академії "біло-синіх", повідомляє клубна сторінка киян у соціальній мережі Instagram.

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Наставники відвідали тренувальну сесію головної команди на базі в Конча-Заспі, після чого провели бесіду з румунським фахівцем. Співрозмовники розглянули питання тренувального процесу молодих футболістів, покращення адаптивності футболістів до тренувань, а також обговорювали питання майбутніх нововведень у роботі академії.

Нагадаємо, Динамо після 16-ти турів лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар за кращою різницею забитих м'ячів.

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