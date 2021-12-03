Для улучшения взаимодействия на всех уровнях киевского клуба состоялась встреча наставников разных возрастов.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу встретился с тренерами академии "бело-синих", сообщает клубная страница киевлян в социальной сети Instagram.

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Наставники посетили тренировочную сессию главной команды на базе в Конча-Заспе, после чего провели беседу с румынским специалистом. Собеседники рассмотрели вопросы тренировочного процесса молодых футболистов, улучшение адаптивности футболистов к тренировкам, а также обсуждали вопросы будущих нововведений в работе академии.

Напомним, Динамо после 16-ти туров лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер по лучшей разнице забитых мячей.

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