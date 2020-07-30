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Динамо і Шахтар тотально поступилися Зорі – УПЛ опублікувала символічну збірну сезону

19:25 - Читать на русском
Динамо і Шахтар тотально поступилися Зорі – УПЛ опублікувала символічну збірну сезону
ФК Зоря

Одна з найавторитетніших аналітично-статистичних систем світу Wyscout, із якою співпрацює УПЛ, сформувала символічну збірну сезону-2019/20.

До команди сезону потрапили чотири футболісти луганської Зорі, три виконавці представляють Десну, двоє – Шахтар, а ще по одному представнику делегували Динамо і Маріуполь, повідомляє прес-служба УПЛ.

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Символічна збірна УПЛ за індексом Wyscout:

Воротар: Паст (Десна)

Захисники: Д. Фаворов (Десна), Вернидуб, Чеберко, Михайліченко (всі – Зоря)

Півзахисники: Циганков (Динамо), Мишньов (Маріуполь), Кочергін (Зоря), Тайсон (Шахтар)

Нападники: Мораєс (Шахтар), Філіппов (Десна)

Нагадаємо, у сезоні-2019/20 чемпіонський титул виборов Шахтар, Динамо стало другим, а Зоря – третьою. Десна посіла четверте місце, а останню путівку у кваліфікації Ліги Європи виборов Колос, який у фіналі плей-офф обіграв Маріуполь.

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