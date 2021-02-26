"У перерві говорив хлопцям, що ми добре обороняємося, добре перекриваємо атаки суперника, але при відборі м'яча у нас не виходила гра в атаці. Ми поспішали, метушилися, робили непотрібні дотики і передачі. Занадто швидко хотіли вивести гравця на ударну позицію. А в другому таймі ми вже почали більше контролювати м'яч і загрожувати воротам.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Якби влітку хтось сказав, що ми будемо на цій стадії – ніхто б не повірив. Команда і молоді хлопці ростуть від матчу до матчу. Але через тиск і стрес вони однаково робили елементарні технічні помилки, які непритаманні їм. Потихеньку вони хочуть бачити себе гравцями Динамо.

Чи хотів би зіграти проти Шахтаря в 1/8 фіналу? Я думаю зараз про Динамо, давайте говорити про цю команду. Ми вирішили завдання і радіємо цьому. Сподіваємося, що обидві команди пройдуть якнайдалі", – заявив Луческу в коментарі каналу "Футбол".

Динамо вистраждало перемогу над Брюгге та пробилося в 1/8 фіналу ЛЄ – красивий гол і вдала заміна Луческу