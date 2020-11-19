Форвард Коньяспора Артем Кравець оцінив тренування під егідою Луческу у період, коли виступав за Динамо.

"Мені сподобалося, насправді, практично все. І те, як він працює, і те, що він дає, і його тренування. І його вимогливість, і його бачення всієї ситуації в команді.

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Думаю, він не ставить керівництву якісь умови. Він працює і дійсно робить свою роботу якісно, ​​досягаючи результату. Просто в попередні роки динамівських футболістів усі критикували, як останніх людей.

Всі говорили, що ці гравці – це взагалі не рівень Динамо Київ. А зараз людина приходить і з цими ж гравцями показує прекрасний результат. Ось і весь показник. Тому тут не потрібно більше нічого говорити", – цитує Кравця Sport.ua.

Нагадаємо, Артем приєднався до Динамо у серпні, проте вже за місяць покинув клуб та перейшов у Коньяспор. У Туреччині форвард демонструє хороші показники – 5 голів та асист у 6 матчах Суперліги.

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