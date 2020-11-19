"Мне понравилось, на самом деле, практически все. И то, как он работает, и то, что он дает, и его тренировки. И его требовательность, и его видение всей ситуации в команде.

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Думаю, он не ставит руководству какие-то условия. Он работает и действительно делает свою работу качественно, достигая результата. Просто в предыдущие годы динамовских футболистов все критиковали, как остальных людей.

Все говорили, что эти игроки – это вообще не уровень Динамо Киев. А сейчас человек приходит и с этими же игроками показывает прекрасный результат. Вот и весь показатель. Поэтому здесь не нужно больше ничего говорить", – цитирует Кравца Sport.ua.

Напомним, Артем присоединился к Динамо в августе, однако уже через месяц покинул клуб и перешел в Коньяспор. В Турции форвард демонстрирует хорошие показатели – 5 голов и ассист в 6 матчах Суперлиги.

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