Бразильський Інтернасьйонал найближчим часом може попрощатися з Тайсоном, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Radio Grenal Бруно Соарес.

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34-річний вінгер втратив довіру тренерського штабу і, як наслідок, місце в основі команди. У поточному сезоні бразилець провів 28 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти. При цьому востаннє він виходив у старті ще на початку липня, а в чотирьох з семи останніх ігор залишався на лаві для запасних.

Контракт екс-зірки Шахтаря з Інтернасьйоналом чинний до червня 2023 року, однак у клубі розглядають можливість достроково припинити співпрацю з футболістом. Новий рік "колорадос" планують розпочати без Тайсона.

Нагадаємо, Тайсон повернувся в Інтернасьйонал весною 2021-го. В Україні він виступав за Металіст та Шахтар. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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